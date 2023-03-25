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Большой адронный коллайдер поймал самую неуловимую частицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Enfo / CC BY-SA 3.0

Ученые впервые «поймали» с помощью Большого адронного коллайдера самую неуловимую элементарную частицу — нейтрино, сообщается на сайте CERN.

Открытие удалось сделать после вывода установки на максимальный уровень энергий в 13,6 ТэВ. Это стало возможным после трехлетней модернизации и перехода к новой фазе исследований, отмечается в сообщении.

Нейтрино смогли зафиксировать посредством специального детектора FASER, который предназначен для поиска легких и крайне слабых взаимодействий.

Ученые уже достаточно давно умеют регистрировать нейтрино, однако для этого используются специальные массивные детекторы, размещаемые глубоко под землей или водой. Большой адронный коллайдер смог зафиксировать ее впервые.

Нейтрино представляют собой частицы, которые чрезвычайно слабо взаимодействуют с веществом, из-за чего их крайне сложно обнаружить. Каждую секунду сквозь каждого человека проходит более тысячи нейтрино.

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Наука #Наука
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