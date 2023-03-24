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Ученые опровергли существование розового цвета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ajepbah / CC BY-SA 3.0 de

Розовый цвет в природе не существует, но люди его все равно видят. Почему — объяснил физик из Томского государственного университета Дмитрий Кобцев.

«Розового цвета не существует. Это смесь красного и фиолетового, то есть цветов разных концов электромагнитного спектра. Научно невозможно для красного и фиолетового слиться вместе, чтобы создать розовый цвет», — сказал в подскасте ТГУ Кобцев.

Цвета — разные длины волн света, которые отражаются от какого-либо определенного объекта. Глаз человека воспринимает эту длину волны как цвет в спектре.

Ученые говорят, что правильнее назвать розовый «оттенком красного». Добавляя оттенки к красному базовому тону, мозг осветляет цвет, а также смещает его к синему концу спектра и наделяет новым качеством. Такой цвет люди называют «розовым».

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Наука #Наука
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