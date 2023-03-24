Врач рассказал, зачем нужен аппендикс

Аппендикс поддерживает иммунитет и выделяет ферменты,
поэтому удалять его можно только в случае воспаления, сообщил врач-хирург НИИ
клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН Данила Чернопятов.
Аппендикс — часть
желудочного кишечного тракта. Орган признан рудиментарным, то есть утратившим
свою функцию в ходе эволюции. Споры и исследования функции аппендикса идут уже
много лет. Ученые выделяют четыре наиболее вероятные функции.
«Роль в иммунной системе: аппендикс содержит иммунные клетки, которые могут помочь организму бороться с патологическими агентами (бактериями, вирусами, аллергенами и тому подобным)», — цитирует Чернопятова «Наука в Сибири».
По словам хирурга, аппендикс выступает резервуаром для
кишечных бактерий и может как восстанавливать кишечную флору после болезней,
приема антибактериальных препаратов, так и провоцировать некоторые
воспалительные заболевания тонкой и толстой кишки.
Также аппендикс выделяет ряд ферментов, которые влияют на
процессы пищеварения и на деятельность других органов брюшной полости. Он
регулирует отток лимфы в ЖКТ.
Самое известное заболевания аппендикса — аппендицит (острое воспаление аппендикса). Это самая частая хирургическая патология, на нее приходится 80-85% всех срочных госпитализаций в стационар.
«Несмотря на то, что аппендикс не является органом,
необходимым для выживания, удалить его можно только по строгим медицинским
показаниям», — подытожил врач.