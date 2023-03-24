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Врач рассказал, зачем нужен аппендикс

Источник:
Sibnet.ru
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Операция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аппендикс поддерживает иммунитет и выделяет ферменты, поэтому удалять его можно только в случае воспаления, сообщил врач-хирург НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН Данила Чернопятов.

Аппендикс — часть желудочного кишечного тракта. Орган признан рудиментарным, то есть утратившим свою функцию в ходе эволюции. Споры и исследования функции аппендикса идут уже много лет. Ученые выделяют четыре наиболее вероятные функции. 

«Роль в иммунной системе: аппендикс содержит иммунные клетки, которые могут помочь организму бороться с патологическими агентами (бактериями, вирусами, аллергенами и тому подобным)», — цитирует Чернопятова «Наука в Сибири».

По словам хирурга, аппендикс выступает резервуаром для кишечных бактерий и может как восстанавливать кишечную флору после болезней, приема антибактериальных препаратов, так и провоцировать некоторые воспалительные заболевания тонкой и толстой кишки.

Также аппендикс выделяет ряд ферментов, которые влияют на процессы пищеварения и на деятельность других органов брюшной полости. Он регулирует отток лимфы в ЖКТ.

Самое известное заболевания аппендикса — аппендицит (острое воспаление аппендикса). Это самая частая хирургическая патология, на нее приходится 80-85% всех срочных госпитализаций в стационар.

«Несмотря на то, что аппендикс не является органом, необходимым для выживания, удалить его можно только по строгим медицинским показаниям», — подытожил врач.

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