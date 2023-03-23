Три минуты высокоинтенсивных нагрузок в день помогут продлить жизнь, это может быть и бытовая нагрузка, вроде бега за автобусом.

«Достаточно три раза в день по минуте подниматься по лестнице или взбираться на близлежащий холм или бегать за автобусом или проехать несколько минут до работы на велосипеде, или пройтись очень быстро пешком», — объяснила на YouTube-канале биолог Ирина Якутенко.

Биолог опирается на исследование ученых из Сиднейского университета, которые выяснили, что интенсивные физические нагрузки снижают риски смерти от всех причин на 40%. Они помогают противостоять раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Достаточно всего трех минут в день или трех сессий по одной минуте.

Нагрузка будет интенсивной, если во время ее выполнения трудно говорить, так как сбивается дыхание. Также важно, чтобы нагрузка была ежедневной.