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Три минуты спорта в день снизят риск смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Бегун
Фото: © Sibnet.ru

Три минуты высокоинтенсивных нагрузок в день помогут продлить жизнь, это может быть и бытовая нагрузка, вроде бега за автобусом.

«Достаточно три раза в день по минуте подниматься по лестнице или взбираться на близлежащий холм или бегать за автобусом или проехать несколько минут до работы на велосипеде, или пройтись очень быстро пешком», — объяснила на YouTube-канале биолог Ирина Якутенко.

Биолог опирается на исследование ученых из Сиднейского университета, которые выяснили, что интенсивные физические нагрузки снижают риски смерти от всех причин на 40%. Они помогают противостоять раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Достаточно всего трех минут в день или трех сессий по одной минуте.

Нагрузка будет интенсивной, если во время ее выполнения трудно говорить, так как сбивается дыхание. Также важно, чтобы нагрузка была ежедневной.

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Жизнь #Здоровье #Летние виды #Зимние виды
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