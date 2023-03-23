Пригожин грубо определил место для Наргиз

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, которые
уходят от продюсеров без чувства благодарности. Под раздачу попала певица
Наргиз, прославившаяся благодаря совместной работе с Максимом Фадеевым.
«Где Наргиз была бы, если бы не Фадеев? В глубокой жопе на
Брайтоне! Она приехала, он взял ее в шоу "Голос".
Он бы мог ее не выбрать. Она оскорбляет наших артистов <…> Ну разве
это нормально», — сказал Пригожин в шоу «Злые языки» на Rutube.
Конфликт между Наргиз и Максимом Фадеевым начался в 2019
году, когда продюсерский центр расторг с певицей контакт. До этого певица и
продюсер демонстрировали теплые и дружеские отношения.
После того, как сотрудничество прекратилось, Наргиз в многочисленных интервью резко и негативно высказывалась в адрес Фадеева. Тот в ответ тоже не скупился на оскорбления певицы.
В мае 2022 года Наргиз из России депортировали в Узбекистан,
откуда она родом. По информации СМИ, причиной депортации могли послужить
высказывания певицы о военной спецоперации.