Пригожин грубо определил место для Наргиз

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, которые уходят от продюсеров без чувства благодарности. Под раздачу попала певица Наргиз, прославившаяся благодаря совместной работе с Максимом Фадеевым.

«Где Наргиз была бы, если бы не Фадеев? В глубокой жопе на Брайтоне! Она приехала, он взял ее в шоу "Голос". Он бы мог ее не выбрать. Она оскорбляет наших артистов <…> Ну разве это нормально», — сказал Пригожин в шоу «Злые языки» на Rutube.

Конфликт между Наргиз и Максимом Фадеевым начался в 2019 году, когда продюсерский центр расторг с певицей контакт. До этого певица и продюсер демонстрировали теплые и дружеские отношения.

После того, как сотрудничество прекратилось, Наргиз в многочисленных интервью резко и негативно высказывалась в адрес Фадеева. Тот в ответ тоже не скупился на оскорбления певицы.

В мае 2022 года Наргиз из России депортировали в Узбекистан, откуда она родом. По информации СМИ, причиной депортации могли послужить высказывания певицы о военной спецоперации.