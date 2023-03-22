Объявлена дата премьеры детективного сериала «Мерзлая земля»

Фото: © кадр из сериала «Мерзлая земля»
Сериал «Мерзлая земля» рассказывает о женщине, которая
проводит расследование, чтобы спасти своего жениха от обвинения в серийных
убийствах.
В центре сюжета «Мерзлой земли» таксистка Лариса Айдарова
(Светлана Ходченкова). Она планирует свадьбу с коллегой Максимом Чалкиным. Тем
временем в город приезжает московский следователь, которому поручено найти
виновного в убийстве Виктории Виноградовой, чье тело недавно было найдено на
пляже.
Подозрение москвича падает на Чалкина, и его задерживают,
приписывая целую серию преступлений. Лариса не верит, что Максим способен на
жестокость, и начинает поиски настоящего маньяка.
Премьера сериала «Мерзлая земля» состоится 7 апреля в видеосервисе Wink и на «Кинопоиске».