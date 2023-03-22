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Объявлена дата премьеры детективного сериала «Мерзлая земля»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Мерзлая земля»

Сериал «Мерзлая земля» рассказывает о женщине, которая проводит расследование, чтобы спасти своего жениха от обвинения в серийных убийствах.

В центре сюжета «Мерзлой земли» таксистка Лариса Айдарова (Светлана Ходченкова). Она планирует свадьбу с коллегой Максимом Чалкиным. Тем временем в город приезжает московский следователь, которому поручено найти виновного в убийстве Виктории Виноградовой, чье тело недавно было найдено на пляже.

Подозрение москвича падает на Чалкина, и его задерживают, приписывая целую серию преступлений. Лариса не верит, что Максим способен на жестокость, и начинает поиски настоящего маньяка.

Премьера сериала «Мерзлая земля» состоится 7 апреля в видеосервисе Wink и на «Кинопоиске».

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