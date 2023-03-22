Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя и сына красноярского губернатора Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру.

Его обвиняют «в контрабанде военных технологий из США в Россию, а также в незаконной транспортировке нефти из Венесуэлы в Китай и Россию, в уклонении от санкций и отмывании миллионов долларов».

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», — сообщил ТАСС один из адвокатов.

Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана Мальпенса. Он находится под домашним арестом.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия также потребовала его выдачи. Как сообщалось, ранее сам российский гражданин не дал свое согласие на высылку в США, но выразил согласие на экстрадицию в РФ.