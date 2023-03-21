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Новосибирцев чаще других сибиряков увольняли из‑за сокращения штата

Источник:
Sibnet.ru
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Трудовая книжка
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область оказалась на первом месте среди регионов Сибири по доле уволенных из-за сокращения штата, сообщает служба исследований hh.ru.

Около 60% соискателей из Новосибирской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию – из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе или сложностей в отношениях с руководством.

Самые высокие показатели по доле увольнений по инициативе работника зафиксированы в Иркутской области и Кузбассе.

Еще 17% новосибирцев, которые сейчас находятся в поисках работы, рассказали, что были уволены по сокращению штата, это самый высокий показатель в Сибири. Чаще с этим сталкивались работники из сферы стратегии и консалтинга, а также из транспортно-логистической сферы и автобизнеса.

5% опрошенных рассказали, что увольнение случилось в связи с реорганизацией компании. Всего 1% работников честно признались, что были уволены за невыполнение плана и рабочих задач. Столько же сослались на то, что причиной расставания стало нарушение трудовой дисциплины. Остальные 13% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск #Иркутск #Кузбасс
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