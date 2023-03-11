Сериал «Раневская»: как Фанни Фельдман покорила Москву

Юная Фанни Фельдман отправится покорять театральную Москву и вопреки всему станет известной. В сериале «Раневская» на Первом канале покажут весь путь актрисы — первые шаги на пути к мечте, жизненные драмы и периоды выживания во временя революции и войны .

Сериал «Раневская» охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Главную роль сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.

«Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию», — цитирует пресс-служба Первого канала Цигаль-Полищук.

Премьера сериала «Раневская» — 13 марта в 21.45 на Первом канале

По словам актрисы, у создателей «Раневской» не было цели снимать биографическое кино. Получился в большей степени художественный вымысел, основанный на общем восприятии того, что известно о великой личности.

Сюжет «Раневской»

Сюжет сериала «Раневская» начинается с событий 1915 года. Влюбленная в театр, юная Фанни Фельдман вопреки родительскому запрету сбегает из дома и отправляется в Москву покорять театральные подмостки.

В столице она обивает пороги театров, но везде получает отказ: тому виной заикание, специфическая внешность и чрезмерное рвение. Но упрямая Фаина твердо решает не общаться с семьей, пока не покорит неприступную сцену.

Карьеру Раневская начинает с работы зазывалы в цирк. Но случайное знакомство с балетной примой Большого театра Катериной Гельцер, дает Фанни шанс — ее зачисляют в Керчинскую театральную труппу.

Скромные успехи будущей артистки сменяются тяжелыми жизненными трудностями. Она вынуждена проститься с родными, покидающими Россию навсегда. Спустя время Фаина, теперь уже не Фельдман, а Раневская, гастролирует по провинциям с семьей знаменитой актрисы Павлы Вульф, ставшей для нее профессиональной наставницей и подругой.

После четырнадцати лет мытарств по провинциям Фаину, наконец, зачисляют в труппу Камерного театра Таирова. В этот период ей приходится переживать предательство, но неожиданно поступает предложение сняться в небольшой роли в фильме «Подкидыш», после премьеры которого актрису Фаину Георгиевну Раневскую узнает и полюбит вся страна.

Второстепенные роли

Кроме Мариэтты Цигаль-Полищук в сериале снялись Семен Стругачев (Гирша), Ольга Цинк (Милка), Мириам Сехон (Белла), Александр Домогаров (Качалов), Полина Кутепова (Павла Вульф), Константин Лавроненко (Репнин), Даниил Спиваковский (Завадский), Эмилия Спивак (Гельцер), Ирина Гринева (Орлова).

«Хоть моя роль и не центральная, но появиться в образе Орловой – все равно большая ответственность. В проекте "Раневская" был очень хороший сценарий, а личность Фаины Георгиевны и ее судьба должны быть очень интересны зрителю», — приводит слова Гриневой Первый канал.

Что ждать от сериала «Раневская»

По словам режиссера-постановщика Дмитрия Петруни, каждый герой съемочной площадки старался максимально скрупулезно выполнять свою работу, поскольку понимал ответственность перед персоной.

«Для меня Фаина Раневская одна из немногих, в чьем безграничном таланте и человеческих качествах я ни на секунду не могу усомниться. Отношусь к ней с огромным уважением. В сериале зритель сможет найти рецепт, как преодолеть трудности, повороты судьбы», — сказал Петрунь.

Кинокритики, посмотревшие сериал, оставили о проекте хвалебные отзывы. Они отмечают, что «Раневская» — это масштабный проект, в котором ярко раскрыта личная трагедия актрисы.

«"Раневскую" отличает на редкость крепкий сценарий, хорошо прописанные характеры, яркие диалоги, тщательно воссозданный исторический фон и отличные актерские работы», — цитирует Первый канал критика Леонида Павлючика.