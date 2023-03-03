Артисты «Импровизации» переехали с ТНТ на СТС

Фото: © пресс-служба СТС
Комики Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, прославившиеся в шоу «Импровизация» на ТНТ, теперь будут работать на СТС.
На СТС будет выходить шоу «Импровизаторы», где комики будут исполнять миниатюры на заданные темы. Также к героям будут приходить гости.
По описанию шоу мало чем отличается от проекта ТНТ, хотя СТС позиционирует «Импровизаторов» как шоу собственного производства.
Премьера комедийного шоу «Импровизаторы» состоится 16 марта в 20.00 на СТС.
mosquito__2010Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...
nicollaichНадо было вкладываться в экономику РФ. МБ.
kolmakНу путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят
Asd10Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??