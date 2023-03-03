НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Артисты «Импровизации» переехали с ТНТ на СТС

Источник:
Sibnet.ru
390 0
Фото: © пресс-служба СТС

Комики Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, прославившиеся в шоу «Импровизация» на ТНТ, теперь будут работать на СТС.

На СТС будет выходить шоу «Импровизаторы», где комики будут исполнять миниатюры на заданные темы. Также к героям будут приходить гости.

По описанию шоу мало чем отличается от проекта ТНТ, хотя СТС позиционирует «Импровизаторов» как шоу собственного производства.

Премьера комедийного шоу «Импровизаторы» состоится 16 марта в 20.00 на СТС.

Еще по теме
Слепые прослушивания 11‑го сезона «Голоса» стартуют на Первом канале
Новое строительное шоу «Хочу перемен» выйдет на ТНТ
Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится 12 марта
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь
Сенатор рассказал, когда повысят призывной возраст
Байдена уличили в постепенной утрате способности говорить
Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??