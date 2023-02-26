Женщина в Омске умерла, подавившись блином на конкурсе

Женщина, отдыхавшая в одном из санаториев в Омске, подавилась на конкурсе по скоростному поеданию блинов и умерла.

«Поступило сообщение о смерти женщины в санатории. По данному факту проводится проверка», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В силовых структурах уточнили, что смерть отдыхающей наступила из-за того, что она подавилась блином. На место происшествия приезжала скорая помощь, однако женщина умерла.

По информации из социальных сетей, речь идет о санатории «Коммунальник», где 25 февраля проводились конкурсы по скоростному поеданию блинов. Погибшей было 38 лет.