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Женщина в Омске умерла, подавившись блином на конкурсе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина, отдыхавшая в одном из санаториев в Омске, подавилась на конкурсе по скоростному поеданию блинов и умерла.

«Поступило сообщение о смерти женщины в санатории. По данному факту проводится проверка», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В силовых структурах уточнили, что смерть отдыхающей наступила из-за того, что она подавилась блином. На место происшествия приезжала скорая помощь, однако женщина умерла.

По информации из социальных сетей, речь идет о санатории «Коммунальник», где 25 февраля проводились конкурсы по скоростному поеданию блинов. Погибшей было 38 лет.

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