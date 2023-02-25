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Судно на воздушной подушке сбило фигуриста на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Glazyrin sergey / CC BY-SA 3.0

Судно на воздушной подушке «Хивус» сбило мужчину, который катался на коньках на льду Байкала недалеко от поселка Листвянка Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Потерпевшему понадобилась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали в больницу в Иркутске, где врачи диагностировали у мужчины открытый перелом руки и открытую черепно-мозговую травму.

Судно возило туристов по накатанной дороге. В какой-то момент оно наехало на мужчину, катающегося на коньках. Фигурист пересекал Байкал, при этом капитан корабля его не заметил.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным причиной происшествия стало нарушение судоводителем правил плавания.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!