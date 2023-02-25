Судно на воздушной подушке сбило фигуриста на Байкале

Судно на воздушной подушке «Хивус» сбило мужчину, который катался на коньках на льду Байкала недалеко от поселка Листвянка Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Потерпевшему понадобилась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали в больницу в Иркутске, где врачи диагностировали у мужчины открытый перелом руки и открытую черепно-мозговую травму.

Судно возило туристов по накатанной дороге. В какой-то момент оно наехало на мужчину, катающегося на коньках. Фигурист пересекал Байкал, при этом капитан корабля его не заметил.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным причиной происшествия стало нарушение судоводителем правил плавания.