Объявлен победитель 10-го сезона шоу «Голос. Дети»

Анна Доровская из команды Басты стала победительницей 10-го сезона проекта «Голос. Дети», телезрители отдали за нее больше всего голосов.
В финале выступили по три участника от каждого наставника. Зрители с помощью голосования выбирали по одному победителю в каждой команде, который выступит в суперфинале.
В суперфинал прошли Милана Пономаренко из команды Егора Крида, Павел Зилев от команды МакSим и Анна Доровская от Басты.
Перед решающим голосованием Пономаренко спела «Прекрасное далеко», Зилев «Позови меня тихо по имени», а Доровская «Высоко».
В суперфинале голоса распределились следующим образом — за Милану Пономаренко проголосовали 32,6 % зрителей, Павел Зилев получил 14,6 % голосов, а Анна Доровская стала лидером, у нее 52,8 % зрительских голосов.
GammiPluhБеспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......
saxat"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..
ecimaГитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?
Алекс555Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.