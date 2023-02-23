Объявлен победитель 10-го сезона шоу «Голос. Дети»

Анна Доровская из команды Басты стала победительницей 10-го сезона проекта «Голос. Дети», телезрители отдали за нее больше всего голосов.

В финале выступили по три участника от каждого наставника. Зрители с помощью голосования выбирали по одному победителю в каждой команде, который выступит в суперфинале.

В суперфинал прошли Милана Пономаренко из команды Егора Крида, Павел Зилев от команды МакSим и Анна Доровская от Басты.

Перед решающим голосованием Пономаренко спела «Прекрасное далеко», Зилев «Позови меня тихо по имени», а Доровская «Высоко».

В суперфинале голоса распределились следующим образом — за Милану Пономаренко проголосовали 32,6 % зрителей, Павел Зилев получил 14,6 % голосов, а Анна Доровская стала лидером, у нее 52,8 % зрительских голосов.