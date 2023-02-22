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Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Мария Погребняк и Алина Акилова примут участие в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, сообщила пресс-служба канала. Ранее стало известно, что выживать в Африку отправятся также Эвелине Бледанс и Виталий Гогунский.

Мария Погребняк – жена футболиста Павла Погребняка, а также бизнесвумен, владелица блогерского агентства и многодетная мать. Алина Акилова – одна из самых популярных девушек- блогеров с 4,8 миллиона подписчиков в социальных сетях.

Шоу «Новые звезды в Африке» — экстремально-приключенческий проект телеканала ТНТ, в котором звезды живут в лагере в дикой саванне, и зарабатывают себе еду, проходя сложные испытания.

Правила в новом сезоне «Звезд в Африке» будут более жесткими: у участников не будет никакой еды. Зарабатывать придется как ее, так и кухонную утварь.

Известно, что в лагерь сразу заселятся 10 звездных участников, среди которых спортсмены, актеры, блогеры. Каждую неделю один из них покидает шоу, но на его место приходит «новичок».

Вести «Новые звезды в Африке» по-прежнему будут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Дата премьеры пока не сообщается.

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