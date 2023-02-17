Президент России Владимир Путин обладает удивительным терпением на фоне всевозможных провокаций Соединенных Штатов, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — сказал американский разведчик на YouTube-канале Naturalist Capitalist.

По его словам, американцы зараженные вирусом русофобии беспрекословно верят своим властям, в частности сообщениям о мифических победах украинской армии. Так же Вашингтон говорил и о кампании в Афганистане, которую США проиграли — это такой способ самообмана, отметил Риттер.

Бывший разведчик также обвинил Киев в категорическом нежелании идти на мирное разрешение украинского кризиса.