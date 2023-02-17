Дополнительный этап пройдет в 10-м сезоне шоу «Голос. Дети»

Зрители будут решать судьбу девяти участников шоу «Голос. Дети», которые не попали в финал проекта после «Песни на вылет». Дополнительный этап покажут на Первом канале 17 февраля в прямом эфире.

В дополнительном этапе выступят девять участников, по трое из каждой команды. Раньше дополнительных участников выбирали наставники. В 10-м сезоне эту роль отвели зрителям, которые с помощью голосования будут выбирать по одному финалисту из каждой команды.

В команде МакSим за финал поборются Софья Павлова, Стефания Коваленко, Павел Зилев. От Басты выступят Мариам Дарсания, Мохань Сюй, Константин Горишняков. Участники дополнительного этапа команды Егора Крида — Софи Сингх, Аврора Позднякова, Фирдавс Авезов.

В финал уже попали Денис Макаров и Милана Понамаренко (команда Крида), Анна Доровская и Иван Рогунов (команда Басты), Марианна Айрапетян и Лев Смирнов (команда МакSим).