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Локоть ответил на критику Брыльски в адрес Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Фото: © кадр из фильма фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил актрисе Барбаре Брыльске, назвавшей город нищим, посетить регион летом.

Барбара Брыльска заявила СМИ, что в России хорошо люди живут только в Москве и Санкт-Петербурге. «Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — цитирует Starhit звезду.

«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, известная ролью в кинофильме "С легким паром", допустила антироссийские высказывания. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на день города летом, в июне, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни в Новосибирске», — сказал журналистам мэр.

В начале февраля 2023 год депутат Госдумы Ольга Занко предложила «стереть» с помощью нейросети актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» за поддержку другой народной артистки Российской Федерации Лии Ахеджаковой, не поддержавшей российскую военную операцию на Украине.

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