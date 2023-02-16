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Путин поддержал идею цифровых паспортов на смартфонах

Источник:
РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую использовать смартфон вместо паспорта.

Министр попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность. «Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение», —  приводит РИА Новости слова Путина.

По его мнению, создание таких сервисов очень востребовано в России. Так, он рассказал, что недавно на одном из мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшуюся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.

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Жизнь #Законы #Смартфоны
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