Путин поддержал идею цифровых паспортов на смартфонах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую использовать смартфон вместо паспорта.

Министр попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность. «Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение», — приводит РИА Новости слова Путина.

По его мнению, создание таких сервисов очень востребовано в России. Так, он рассказал, что недавно на одном из мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшуюся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.