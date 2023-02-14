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Поставки иранских авто в Россию оказались невозможны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Saeed Sajjadi / CC BY 4.0

Иранские автомобили не сертифицированы для российского рынка, поэтому пока их поставки в страну невозможны, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Компания Iran Khodro готова поставить 2 тысячи машин к концу марта, а Saipa — более 20 тысяч авто в год, отмечал посол России в Иране Алексей Дедов.

Iran Khodro собирается поставить в Россию седан Tara. Saipa может дебютировать в России с тремя моделями кросс-хетчбэком Quik, субкомпактным седаном Saina и компактным Shahin.

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