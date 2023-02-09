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Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео YouTube-канале

мериканская рок-группа Limp Bizkit опубликовала видеоклип на песню Out Of Style («Не в моде») с использованием дипфейк версии президентов России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского, США Джо Байдена и других глав.

В клипе лидеры собираются в гараже и исполняют песню на музыкальных инструментах, роль Путина играет вокалист Фред Дерст. Барабанщик Джон Отто «стал» Ким Чен Ыном, диджей Леорс Димантс — Зеленским, гитаристы Уэс Борланд и Сэм Риверс — Байденом и Си Цзиньпинем. Видео размещено на YouTube-канале группы.

На концерт смотрит при этом жарящий барбекю актер Том Круз с надписью Woodstock на фартуке. В конце песни показываются кадры, на которых из жаренных сосисок выкладывается знак пацифика.

 «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше», — перевел первую строчку песни, которую произносит Дерст, РБК. В песне также звучат слова «мы должны быть в одной команде, в одной команде, если иначе — то мы ничто».

В сентябре 2015 года вокалист группы рассказал о готовности получить российский паспорт, а в октябре того же года он написал администрации Крыма о желании пожить на полуострове для «замечательных результатов». 

Спустя два месяца, в декабре, СБУ запретила Дерсту въезжать на Украину на пять лет до конца 2020 года в «интересах обеспечения безопасности» государства, его также включили в «черный список».



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