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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод попросил нейросеть изобразить идеальный внедорожник — получилась «Буханка», результат опубликован в соцсетях завода.

«Нейросети знают, кто король бездорожья. Мы попросили умную программу нарисовать "идеальный внедорожный автомобиль в России". Результат получился очень даже вдохновляющий!» — говорится в посте УАЗа.

Получившийся внедорожник походит на базовую «Буханку» формой оптики, стекол, дверей и колесных арок. Оранжевый цвет авто отсылает к версии «Экспедиция».

Нейросеть придумала, что запасное колесо должно быть крепиться спереди. Такое решение применялось на некоторых версиях немецкого Volkswagen T2.

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