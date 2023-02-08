Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник

Ульяновский автозавод попросил нейросеть изобразить идеальный внедорожник — получилась «Буханка», результат опубликован в соцсетях завода.

«Нейросети знают, кто король бездорожья. Мы попросили умную программу нарисовать "идеальный внедорожный автомобиль в России". Результат получился очень даже вдохновляющий!» — говорится в посте УАЗа.

Получившийся внедорожник походит на базовую «Буханку» формой оптики, стекол, дверей и колесных арок. Оранжевый цвет авто отсылает к версии «Экспедиция».

Нейросеть придумала, что запасное колесо должно быть крепиться спереди. Такое решение применялось на некоторых версиях немецкого Volkswagen T2.