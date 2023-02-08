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Байден назвал конфликт с Россией «испытанием века»

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Конфликт на Украине стал «испытанием на века» для США и для мира, заявил американский президент Джо Байден в своем втором послании к Конгрессу США.

«[Это конфликт], вызывающий образы смерти и разрушений, которым Европа подверглась во время Второй мировой войны. [Это] стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — цитирует РБК Байдена.

По словам американского лидера, США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии».

Байден пообещал, что Вашингтон будет с украинцами «столько, сколько потребуется». Он подчеркнул, что США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду».

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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.