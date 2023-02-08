Байден назвал конфликт с Россией «испытанием века»

Конфликт на Украине стал «испытанием на века» для США и для мира, заявил американский президент Джо Байден в своем втором послании к Конгрессу США.

«[Это конфликт], вызывающий образы смерти и разрушений, которым Европа подверглась во время Второй мировой войны. [Это] стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — цитирует РБК Байдена.

По словам американского лидера, США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии».

Байден пообещал, что Вашингтон будет с украинцами «столько, сколько потребуется». Он подчеркнул, что США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду».