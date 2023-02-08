Шкуру снежного барса изъяли у жителя Алтая

Таможенники изъяли шкуру краснокнижного снежного барса у жителя Алтайского края. Охота на это редкое животное запрещена во всем мире, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Следственные действия проходили совместно с пограничниками из Республики Алтай. Находку отправили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура ирбиса, входящего в перечень особо ценных диких животных.

Представители Всемирного фонда дикой природы предполагают, что шкуру барса везли на заказ. Случаев целенаправленной добычи ирбиса в России становятся меньше. Но, подчеркивают экологи, пока существует спрос на шкуры редких животных, браконьеры будут пытаться добывать барса.

Уточняется, что последний раз нелегальных торговцев шкурой ирбиса задерживали в Алтайском крае несколько лет назад. Всемирный фонд дикой природы постарается выяснить «личность» барса с помощью молекулярно-генетического анализа, если он возможен, либо исследования рисунка пятен на шкуре. На протяжении многих лет ученые составляют картотеку этих редких хищников, и шкура может принадлежать одному из известных на Алтае снежных барсов, за которыми наблюдают с помощью фотоловушек.

Фото: © Алтайская таможня

«Обратимся и к коллегам в Монголии, возможно, шкуру привезли оттуда контрабандой. К сожалению, потеряна жизнь прекрасной горной кошки, надеемся, что торговец получит наказание по всей строгости закона», — говорит представитель фонда Александр Карнаухов.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире обитает не более 4-7 тысяч снежных барсов, в России – 70-90 особей, крупнейшая группировка в 43-45 особей находится в Республике Алтай.

Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа краснокнижных животных и их частей карается частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Санкциями статьи предусмотрено до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.