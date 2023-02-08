НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Шкуру снежного барса изъяли у жителя Алтая

Источник:
Sibnet.ru
388 0

Таможенники изъяли шкуру краснокнижного снежного барса у жителя Алтайского края. Охота на это редкое животное запрещена во всем мире, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Следственные действия проходили совместно с пограничниками из Республики Алтай. Находку отправили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура ирбиса, входящего в перечень особо ценных диких животных.

Представители Всемирного фонда дикой природы предполагают, что шкуру барса везли на заказ. Случаев целенаправленной добычи ирбиса в России становятся меньше. Но, подчеркивают экологи, пока существует спрос на шкуры редких животных, браконьеры будут пытаться добывать барса.

Уточняется, что последний раз нелегальных торговцев шкурой ирбиса задерживали в Алтайском крае несколько лет назад. Всемирный фонд дикой природы постарается выяснить «личность» барса с помощью молекулярно-генетического анализа, если он возможен, либо исследования рисунка пятен на шкуре. На протяжении многих лет ученые составляют картотеку этих редких хищников, и шкура может принадлежать одному из известных на Алтае снежных барсов, за которыми наблюдают с помощью фотоловушек.

Фото: © Алтайская таможня

«Обратимся и к коллегам в Монголии, возможно, шкуру привезли оттуда контрабандой. К сожалению, потеряна жизнь прекрасной горной кошки, надеемся, что торговец получит наказание по всей строгости закона», — говорит представитель фонда Александр Карнаухов.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире обитает не более 4-7 тысяч снежных барсов, в России – 70-90 особей, крупнейшая группировка в 43-45 особей находится в Республике Алтай.

Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа краснокнижных животных и их частей карается частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Санкциями статьи предусмотрено до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Еще по теме
Мужчина на Алтае изнасиловал девушку за штраф
Генпрокурор заявил об усилении информационных атак на россиян
Омские школьники спалили автомобиль местного бизнесмена
Мужчина угнал автомобиль под Новосибирском и застрял в снегу
смотреть все
ЧП #Криминал #Алтайский край #Республика Алтай #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Российские разведчики разбили польских наемников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.