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Цены на огурцы скакнули в России

Источник:
Sibnet.ru
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Огурцы
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость огурцов в России резко выросла до 300-500 рублей за килограмм в феврале, это связано с неурожаем овощей в Средней Азии, сообщил Sibnet.ru экономист Юрий Капштык.

Потребители в начале февраля заметили в магазинах резкий рост цен на свежие огурцы от 300 рублей за килограмм и выше. По данным Росстата, в феврале всегда случается рост цен на свежие овощи, это сезонный фактор. Но обычно цены ползут вверх не так существенно.

«Недавно Казахстан, Таджикистан прекратили экспортные поставки в Россию огурцов в связи с аномальным и непредсказуемым похолоданием в азиатских странах. Рассада многих овощей перемерзла. В связи с этим поставки очень сильно сократились, а российские агрохолдинги и предприятия, которые занимаются овощами, оказались не готовы к удовлетворению спроса», — сказал экономист.

Он отметил, что это явление носит временный характер, высокая цена будет держаться до апреля, до того, как не произойдет поставка нового урожая из Азии и российских теплиц.

«Ситуация показала местным агрохолдингам, куда им надо развиваться, и такой коллапс с ценовой политикой на огурцы будет исправлен и будут сделаны выводы», — сказал Капштык.

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vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.