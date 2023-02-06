Стоимость огурцов в России резко выросла до 300-500 рублей за килограмм в феврале, это связано с неурожаем овощей в Средней Азии, сообщил Sibnet.ru экономист Юрий Капштык.

Потребители в начале февраля заметили в магазинах резкий рост цен на свежие огурцы от 300 рублей за килограмм и выше. По данным Росстата, в феврале всегда случается рост цен на свежие овощи, это сезонный фактор. Но обычно цены ползут вверх не так существенно.

«Недавно Казахстан, Таджикистан прекратили экспортные поставки в Россию огурцов в связи с аномальным и непредсказуемым похолоданием в азиатских странах. Рассада многих овощей перемерзла. В связи с этим поставки очень сильно сократились, а российские агрохолдинги и предприятия, которые занимаются овощами, оказались не готовы к удовлетворению спроса», — сказал экономист.

Он отметил, что это явление носит временный характер, высокая цена будет держаться до апреля, до того, как не произойдет поставка нового урожая из Азии и российских теплиц.

«Ситуация показала местным агрохолдингам, куда им надо развиваться, и такой коллапс с ценовой политикой на огурцы будет исправлен и будут сделаны выводы», — сказал Капштык.