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Мальчик из Красноярска выиграл поединки в «Голосе» и выбыл

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Участники шоу «Голос. Дети» Павел Зилев из Красноярска в составе команды МакSим прошел этап поединков, но выбыл во время песни на вылет.

В поединках Зилев выступал вместе с Кириллом Усовым и Дуняшей Сергеевой. Тройка команды МакSим исполнила песню «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной. Наставница решила, что дальше в проекте с ней останется красноярец Павел Зилев.

В этапе песня на вылет, кроме Зилева, выступили Стефания Коваленко, Марианна Айрапетянц, Лев Смирнов и Софья Павлова. После выступления каждого участника МакSим назвала имена финалистов, наставница выбрала Смирнова и Айрапетянц.

«Я желаю вам самого лучшего и самого хорошего», — сказал Павел Зилев, покидая из проект «Голос. Дети».

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