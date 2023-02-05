Мальчик из Красноярска выиграл поединки в «Голосе» и выбыл

Участники шоу «Голос. Дети» Павел Зилев из Красноярска в составе команды МакSим прошел этап поединков, но выбыл во время песни на вылет.

В поединках Зилев выступал вместе с Кириллом Усовым и Дуняшей Сергеевой. Тройка команды МакSим исполнила песню «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной. Наставница решила, что дальше в проекте с ней останется красноярец Павел Зилев.

В этапе песня на вылет, кроме Зилева, выступили Стефания Коваленко, Марианна Айрапетянц, Лев Смирнов и Софья Павлова. После выступления каждого участника МакSим назвала имена финалистов, наставница выбрала Смирнова и Айрапетянц.

«Я желаю вам самого лучшего и самого хорошего», — сказал Павел Зилев, покидая из проект «Голос. Дети».