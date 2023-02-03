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Новые комики появятся в Stand Up на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Кирилл Мазур из «Открытого микрофона» и Рамис Ахметов из «Comedy Баттл» станут участниками проекта Stand Up на ТНТ.

Кирилл Мазур в своем выступлении расскажет о взаимоотношениях полов. У 19-летнего комика часто возникают проблемы с девушками, поэтому он будет рассуждать и шутить на эту тему.

Рамис Ахметов большую часть своего рассказа посвятит трудностям перевода разного рода. Например, о том, как петь в караоке иностранные песни или как вести себя, когда вторая демонстрирует лингвистические способности, а вы не в состоянии понять и слова.

Вместе с новичками в новом выпуске Stand Up 3 февраля в 23.00 выступят Филипп Воронин, Андрей Атлас и Валентин Сидоров.


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