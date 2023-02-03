Юрист перечислил ситуации, когда суд может лишить жилья

Человека могут лишить жилья на законных основаниях только в трех случаях, объяснил кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Гражданина РФ можно лишить имущества только по решению суда. Но даже в этом случае изымать единственное жилье нельзя. В остальных — можно, и есть три типовые ситуации, когда человек может лишиться квартиры.

Во-первых, из-за долгов. «Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег», — цитирует РИА Новости Некрасова.

Другая типовая ситуация — это конфискация недвижимости у виновного в преступлении. Например, у коррупционера, продолжил юрист.

Третий вариант — заставить владельца переехать в другое жилье, если он нарушает права соседей, добавил он. С такой ситуацией суды сталкиваются достаточно редко, уточнил юрист.

«Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях», — резюмировал Некрасов.

В таких случаях представители местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте.