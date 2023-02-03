Группа «Звери» нецензурно обратилась к Чехову в песне «Чайка»

Группа «Звери» выпустила песню-обращение к писателю Антону Чехову, композиция получилась саркастичной, в ней присутствует много нецензурной лексики.

В песне «Чайка» группа «Звери» рассказала Чехову во что превратился мир после него. В композиции много отсылок к произведениям писателя, например, «Палата №6», «Каштанка», «Человек в футляре».

«Вы не подумайте че, Антон Палыч, волны не в сторону вас, елы-палы, просто реально *** (надоело), что вы на щите», — поют «Звери».

Поклонники «Зверей» написали в комментариях к песне, что композиция получилась очень мощной, правдивой и зрелой. Особенно слушатели обратили внимание на строчки про империю зла и Микки Мауса, стоящего за мышеловкой.