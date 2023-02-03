НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Звери» нецензурно обратилась к Чехову в песне «Чайка»

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © соцсети группы «Звери»

Группа «Звери» выпустила песню-обращение к писателю Антону Чехову, композиция получилась саркастичной, в ней присутствует много нецензурной лексики.

В песне «Чайка» группа «Звери» рассказала Чехову во что превратился мир после него. В композиции много отсылок к произведениям писателя, например, «Палата №6», «Каштанка», «Человек в футляре».

«Вы не подумайте че, Антон Палыч, волны не в сторону вас, елы-палы, просто реально *** (надоело), что вы на щите», — поют «Звери».

Поклонники «Зверей» написали в комментариях к песне, что композиция получилась очень мощной, правдивой и зрелой. Особенно слушатели обратили внимание на строчки про империю зла и Микки Мауса, стоящего за мышеловкой.

Еще по теме
Как блогеры добились успеха в шоу‑бизнесе
Режиссер Валерия Гай Германика стала рэп‑певицей
Газманов займется продвижением патриотизма за 17 миллионов рублей
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Умные шаги: как автоматизировать жилье просто и недорого
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

«Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в...

pepelmetal

Да ладно, весь интернет завален роликами с добровольцами, которых военкомы силой просят уйти домой некоторых...

scrubs2009

Вот именно что завоевали потом и трудом а потеряли мочой и воровством

ball-n-wall

Тот кто радеет за свою Венгрию. Трезвомыслящий политик..