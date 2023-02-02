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Новая часть фильма «О чем говорят мужчины» вышла в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Мужская философия и жизненные умозаключения вернутся на экраны в новом фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Премьера нового фильма от «Квартета И» состоялась в кинотеатрах в четверг, 2 февраля.

По сюжету фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», друзья Саша, Слава, Камиль и Леша прогуливаются по городу «куда глаза глядят» и рассуждают о жизни. Герои обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.

Кроме основных персонажей Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова, в фильме снялись Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев.

Также 2 февраля в кинотеатрах выходят испанский триллер «Хищники», американский хоррор «Метки тьмы», мексиканский фильм ужасов «Ведьма: Реинкарнация», американский боевик «Черная метка», южнокорейский фильм «Зомби: Из Пусана в Гангнам», российская драма «Лиза».

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