Новая часть фильма «О чем говорят мужчины» вышла в прокат

Мужская философия и жизненные умозаключения вернутся на экраны в новом фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Премьера нового фильма от «Квартета И» состоялась в кинотеатрах в четверг, 2 февраля.

По сюжету фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», друзья Саша, Слава, Камиль и Леша прогуливаются по городу «куда глаза глядят» и рассуждают о жизни. Герои обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.

Кроме основных персонажей Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова, в фильме снялись Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев.

Также 2 февраля в кинотеатрах выходят испанский триллер «Хищники», американский хоррор «Метки тьмы», мексиканский фильм ужасов «Ведьма: Реинкарнация», американский боевик «Черная метка», южнокорейский фильм «Зомби: Из Пусана в Гангнам», российская драма «Лиза».