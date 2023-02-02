Историк назвал причину коротких периодов процветания России

Короткие эпохи процветания в России связаны не с реформами, а с началом правлений, сообщил директор Института истории СО РАН Вадим Рынков.

По словам историка, Россия в силу своих размеров и большого числа государств-соседей воевала очень часто и длительными эпохами процветания похвастаться не может. Единственное поколение, которое выросло и обрело зрелость в условиях длительного экономического роста, — поколение рожденных в послевоенное десятилетие.

Но и на их долю достались 1990-е, которые они воспринимают как трагический обвал уровня жизни, что, по сути, таковым и являлось.

«Интересно обратить внимание не на поиск целого поколения проживших в спокойное время, а на короткие эпохи процветания. А они у нас связаны не с реформами, а с началом царствований или правлений и "секретарств"», — цитирует «Наука в Сибири» Рынкова.

Примерно пятилетку каждый новый правитель и руководитель, кроме Иосифа Сталина и Бориса Ельцина, инвестирует средства в подданных или граждан — снижает налоги, списывает недоимки, раздает кредиты и ослабляет государственный контроль. Потом этот вектор сходит на нет, а то и меняется на противоположный.