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Историк назвал причину коротких периодов процветания России

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Короткие эпохи процветания в России связаны не с реформами, а с началом правлений, сообщил директор Института истории СО РАН Вадим Рынков.

По словам историка, Россия в силу своих размеров и большого числа государств-соседей воевала очень часто и длительными эпохами процветания похвастаться не может. Единственное поколение, которое выросло и обрело зрелость в условиях длительного экономического роста, — поколение рожденных в послевоенное десятилетие.

Но и на их долю достались 1990-е, которые они воспринимают как трагический обвал уровня жизни, что, по сути, таковым и являлось.

«Интересно обратить внимание не на поиск целого поколения проживших в спокойное время, а на короткие эпохи процветания. А они у нас связаны не с реформами, а с началом царствований или правлений и "секретарств"», — цитирует «Наука в Сибири» Рынкова.

Примерно пятилетку каждый новый правитель и руководитель, кроме Иосифа Сталина и Бориса Ельцина, инвестирует средства в подданных или граждан — снижает налоги, списывает недоимки, раздает кредиты и ослабляет государственный контроль. Потом этот вектор сходит на нет, а то и меняется на противоположный.

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Жизнь #История #Новосибирск
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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...