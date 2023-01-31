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Медведев предложил легализовать интеллектуальное пиратство

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил снять какие-либо ограничения на несанкционированное использование западной интеллектуальной собственности.

Медведев в своем телеграм-канале отметил, что России удалось заместить часть товаров продукцией собственного производства, либо импортом из дружественных стран. То, что заместить не удалось, ввозится в Россию по параллельному импорту.

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта», — написал он.

Предложение Медведева подержали в Госдуме. Так, депутат Олег Морозов предложил на время санкций со стороны Запада и ареста активов РФ «заморозить» право на защиту западной интеллектуальной собственности.

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