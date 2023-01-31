Отложенный финал «Ледникового периода» покажут на Первом канале

Финал «Ледникового периода» покажут на Первом канале 4 февраля. Судьи назовут победителя проекта.

Участники «Ледникового периода» покажут свои лучшие и любимые номера, а жюри в последний раз выставит оценки и назовет победителей этого сезона.

Судить участников в финальном выпуске будут Татьяна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская, Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Zivert.

Финальный выпуск покажут 4 февраля в 21.35 на Первом канале. Он должен был выйти в начале января, но выпуск отложили из-за смерти актрисы Инны Чуриковой.