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Отложенный финал «Ледникового периода» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Финал «Ледникового периода» покажут на Первом канале 4 февраля. Судьи назовут победителя проекта.

Участники «Ледникового периода» покажут свои лучшие и любимые номера, а жюри в последний раз выставит оценки и назовет победителей этого сезона.

Судить участников в финальном выпуске будут Татьяна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская, Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Zivert.

Финальный выпуск покажут 4 февраля в 21.35 на Первом канале. Он должен был выйти в начале января, но выпуск отложили из-за смерти актрисы Инны Чуриковой.

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