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Проблемные выборы губернаторов ожидают в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы
Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с победой на выборах в 2023 году может возникнуть у губернатора Красноярского края Александра Усса, руководителя Хакасии Валентина Коновалова, главы Новосибирской области Андрея Травникова, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Для Коновалова переизбрание выглядит миражом, уверены авторы рейтинга: избранный против воли Кремля, он с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, а также допустил немалое количество собственных просчетов, цитирует доклад «Коммерсантъ».

Не исключено, что в Хакасии пройдет одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний: это произойдет, если действующий губернатор все же пойдет на выборы, а против него выступит популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), участвующий в СВО.

Положение Александра Усса осложняется совмещением кампаний по выборам губернатора и горсовета более оппозиционного административного центра. Кроме того, в отношении сына Усса возбуждено несколько дел за рубежом и в России.

Непросто будет новосибирскому губернатору Андрею Травникову, который конфликтует как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, а тем временем КПРФ на выборах в Госдуму почти одержала победу в Новосибирске.

Сложности могут возникнуть и у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. КПРФ имеет в регионе высокую поддержку, а у федерального центра есть претензии к социально-экономическим показателям Алтайской края, утверждают авторы доклада.

Сибирские регионы всегда славились протестным голосованием, поэтому политологам не всегда удается правильно просчитать итоги выборов.

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Политика #Местная власть #Красноярск #Хакасия #Новосибирск #Алтайский край
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?