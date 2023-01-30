Проблемы с победой на выборах в 2023 году может возникнуть у губернатора Красноярского края Александра Усса, руководителя Хакасии Валентина Коновалова, главы Новосибирской области Андрея Травникова, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Для Коновалова переизбрание выглядит миражом, уверены авторы рейтинга: избранный против воли Кремля, он с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, а также допустил немалое количество собственных просчетов, цитирует доклад «Коммерсантъ».

Не исключено, что в Хакасии пройдет одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний: это произойдет, если действующий губернатор все же пойдет на выборы, а против него выступит популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), участвующий в СВО.

Положение Александра Усса осложняется совмещением кампаний по выборам губернатора и горсовета более оппозиционного административного центра. Кроме того, в отношении сына Усса возбуждено несколько дел за рубежом и в России.

Непросто будет новосибирскому губернатору Андрею Травникову, который конфликтует как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, а тем временем КПРФ на выборах в Госдуму почти одержала победу в Новосибирске.

Сложности могут возникнуть и у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. КПРФ имеет в регионе высокую поддержку, а у федерального центра есть претензии к социально-экономическим показателям Алтайской края, утверждают авторы доклада.

Сибирские регионы всегда славились протестным голосованием, поэтому политологам не всегда удается правильно просчитать итоги выборов.