Проблемы с победой на выборах в 2023 году может возникнуть у губернатора Красноярского края Александра Усса, руководителя Хакасии Валентина Коновалова, главы Новосибирской области Андрея Травникова, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».
Для Коновалова переизбрание выглядит миражом, уверены авторы рейтинга: избранный против воли Кремля, он с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, а также допустил немалое количество собственных просчетов, цитирует доклад «Коммерсантъ».
Не исключено, что в Хакасии пройдет одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний: это произойдет, если действующий губернатор все же пойдет на выборы, а против него выступит популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), участвующий в СВО.
Положение Александра Усса осложняется совмещением кампаний по выборам губернатора и горсовета более оппозиционного административного центра. Кроме того, в отношении сына Усса возбуждено несколько дел за рубежом и в России.
Непросто будет новосибирскому губернатору Андрею Травникову, который конфликтует как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, а тем временем КПРФ на выборах в Госдуму почти одержала победу в Новосибирске.
Сложности могут возникнуть и у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. КПРФ имеет в регионе высокую поддержку, а у федерального центра есть претензии к социально-экономическим показателям Алтайской края, утверждают авторы доклада.
Сибирские регионы всегда славились протестным голосованием, поэтому политологам не всегда удается правильно просчитать итоги выборов.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?