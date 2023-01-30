Мэр Омска увидел ЛГБТ‑пропаганду в цветных голубях

Мэр Омска Сергей Шелест во время обсуждения вопроса установки на городской набережной разноцветных голубей заявил, что не хочет пропагандировать ЛГБТ, поэтому авторам проекта предложили изменить цветовую гамму птиц.

«Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», – цитирует мэра «Омск-информ».

В своем телеграм-канале Шелест написал гораздо мягче. Он отметил хорошее предложение организатора фестиваля «Интерьеры улиц» Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева.

Фото: © admomsk.ru

«Создание в городе точки притяжения без какой-то монументальной истории — это неплохо. Однако и у меня, и у коллег по Совету возникли вопросы по цветовому решению, по внешнему виду голубей, по их антивандальным качествам, по месту размещения. Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить»», — написал градоначальник.

По его словам, автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно.