НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мэр Омска увидел ЛГБТ‑пропаганду в цветных голубях

Источник:
Sibnet.ru
350 0

Мэр Омска Сергей Шелест во время обсуждения вопроса установки на городской набережной разноцветных голубей заявил, что не хочет пропагандировать ЛГБТ, поэтому авторам проекта предложили изменить цветовую гамму птиц.

«Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», – цитирует мэра «Омск-информ».

В своем телеграм-канале Шелест написал гораздо мягче. Он отметил хорошее предложение организатора фестиваля «Интерьеры улиц» Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева.

Фото: © admomsk.ru

«Создание в городе точки притяжения без какой-то монументальной истории — это неплохо. Однако и у меня, и у коллег по Совету возникли вопросы по цветовому решению, по внешнему виду голубей, по их антивандальным качествам, по месту размещения. Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить»», — написал градоначальник.

По его словам, автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно.

Еще по теме
Почта России запустила в Новосибирске доставку посылок за час
Экс‑глава Уральской республики предложил сделать Новосибирск столицей
Первые 16 домов появятся в Норильске по программе реновации
Парк «Арена» у нового ЛДС запустили в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Названы главные ошибки при зарядке смартфона
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (0)
Картина дня
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
Новейший «Панцирь» усилит ПВО российских сил в зоне СВО
Ученые объяснили пристрастие к порнографии
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))