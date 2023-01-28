Ева Аветисян из Барнаула выбыла из 10‑го сезона «Голоса. Дети»

Ева Аветисян из Барнаула выбыла из шоу «Голос. Дети» на этапе поединков, она участвовала в проекте в команде Басты.

Наставник на этапе поединков разбил 15 участников своей команды на тройки. 11-летняя Аветисян выступила в последнем трио вместе с Константином Горишняковым и Максимом Овчинниковым. Ребята спели «Холодно не будет» Mary Gu и Мота.

Баста остался недоволен выступлением тройки. Он сказал, что каждый участник пытался показать только себя, разрушив магию группового выступления. В итоге он решил, что продолжит участие в шоу Константин Горишняков, а Аветисян и Овчинников покинут проект.

«Я бы хотела еще остаться, попеть, потому что я так полюбила эту сцену, что это не описать словами», — сказала Ева Аветисян, уходя из детского «Голоса».

Оставшиеся пять участников спели сольные песни, и Баста объявил имена двух финалистов от своей команды. Ими оказались Анна Доровская и Иван Рогунов.