Фильм «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли может стать главной новинкой в кинотеатрах, также в прокат в четверг, 26 января, выходят мультфильм «Изумительный Морис» и ужастик «Заговор дьявола».
По сюжету боевика «Крушение», пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолет и его пассажиров в заложники.
В фильме «Заговор дьявола» речь пойдет о сатаническом культе, который похищает Туринскую плащаницу. Заполучив таким образом ДНК, они планируют оплодотворить американку Лауру, чтобы она родила клона Христа, который они хотят преподнести Дьяволу.
Для детской и семейной аудитории выходит мультфильм «Изумительный Морис». По сюжету, у кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Однажды он и его друзья попадают в Дрянь-Блинцбург. Герои понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное.
GammiPluhИркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...
kostylПроблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...
orangeravenУ России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...
niktbЗаменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!