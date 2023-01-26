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Боевик с Батлером «Крушение» выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Крушение»

Фильм «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли может стать главной новинкой в кинотеатрах, также в прокат в четверг, 26 января, выходят мультфильм «Изумительный Морис» и ужастик «Заговор дьявола».

По сюжету боевика «Крушение», пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолет и его пассажиров в заложники.

В фильме «Заговор дьявола» речь пойдет о сатаническом культе, который похищает Туринскую плащаницу. Заполучив таким образом ДНК, они планируют оплодотворить американку Лауру, чтобы она родила клона Христа, который они хотят преподнести Дьяволу.

Для детской и семейной аудитории выходит мультфильм «Изумительный Морис». По сюжету, у кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Однажды он и его друзья попадают в Дрянь-Блинцбург. Герои понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное.

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orangeraven

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