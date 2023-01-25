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На какой высоте начинается космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Международная авиационная федерация установила условную границу между атмосферой и космосом на высоте 100 километров над уровнем моря — это так называемая линия Кармана.

На этой высоте становится невозможен аэродинамический полет. Строго говоря, атмосфера там есть, но она настолько разрежена, что не в состоянии с помощью крыльев удержать самолет в состоянии горизонтального полета.

Правда, обычные воздушные суда не могут летать и на впятеро меньшей высоте. Но чтобы крылу создать подъемную силу на 100 километрах, надо разогнаться до первой космической скорости — 7,9 километра в секунду. Таким образом, аэродинамический полет на этой высоте автоматически становится космическим.

На 120 километрах уже летают разведывательные спутники. С такой высоты им удобнее всего наблюдать за Землей. А Международная космическая станция вращается на орбите высотой 400 километров.

Первым эту высоту вычислил американский ученый Теодор фон Карман. В честь его и назвали границу космоса.

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