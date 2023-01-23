Машину из фильма «Назад в будущее» выставили на продажу в Красноярске

Автомобиль DeLorean DMC-12 1981 года выпуска, как в фильме «Назад в будущее», выставили на продажу в Красноярске, сообщает пресс-служба «Авито».

Согласно информации в объявлении, уникальный автомобиль продается за 8,5 миллиона рублей. Продавец указал, что разместил объявление о продаже только на «Авито».

Как отмечает автор объявления, DeLorean DMC-12 1981 года в серебристом кузове продается без пробега по России, все комплектующие автомобиля – оригинальные. Мощность двигателя этого экземпляра составляет 150 лошадиных сил.

Модель DeLorean DMC-12 выпускалась североирландской автомобильной компанией DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. За это время с конвейера сошло порядка 9 тысяч таких автомобилей.

Несмотря на уникальный дизайн, модель не была коммерчески успешной. Фильм «Назад в будущее», однако, подарил DeLorean DMC-12 всемирную известность и многочисленных поклонников.