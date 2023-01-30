Сибиряк изменит москвичей в новом сериале «Просто Михалыч»

Сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко выходит на ТНТ 30 января. В нем мужик из Сибири приедет в Москву, чтобы решать свои проблемы.

По сюжету, главный герой Михалыч приезжает в Москву из Сибири, чтобы решить вопросы с родным лесхозом. На время этого процесса он остается пожить у родственников.

Его семья, живущая в Москве, — брат Владимир Беляков занят бизнесом, супруга Оксана – светскими делами. А сыну Марку все это неинтересно, его гораздо больше занимает съемка роликов для стриминг-канала.

С приездом Михалыча жизнь Беляковых меняется. Он становится другом для Марка, который видит в нем потенциального блогера-фрика, и проблемой для брата, который наивно думал, что Михалыч приедет восхищаться успехами родственника.

Главные роли в сериале «Просто Михалыч» сыграли Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Юлия Сулес.

Премьера сериала «Просто Михалыч» состоится 30 января в 21.00 на канале ТНТ.