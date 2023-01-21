Российское «оружие Судного дня» сдвинет баланс сил

Боекомплект ядерных торпед «Посейдон», которые эксперты называют «оружием Судного дня», окажет невероятное стратегическое влияние на мировой баланс сил, отмечают западные аналитики.

Такое оружие имеет неограниченный радиус действия и может двигаться со скоростью более 200 километров в час. Ядерная торпеда разработана для незаметного перемещения через океан, пишет Daily Express.

Как только она достигнет заданной точки, она взорвется рядом с побережьем, породив радиоактивное цунами высотой до 50 метров. Даже несколько таких торпед могут разрушить все побережье США с крупными городами и портами.

Разработка подобного оружия станет тревожным шагом в гонке ядерных вооружений, указали ранее эксперты Военно-морского института США. При этом такая торпеда не подпадает под действующие международные соглашения.

Из открытых источников известно, что «Посейдоны» способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн. Носителем «оружия Судного дня» является АПЛ К-329 «Белгород».