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Интим на камеру: стоит ли бояться утечки видео?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Подключенная к Сети видеокамера — ключевой элемент современного умного дома. Но пользователей нередко волнует вопрос приватности — не станет ли в итоге личная жизнь достоянием злоумышленников. Некоторые даже побаиваются переодеваться и, тем более, заниматься сексом перед домашними камерами. А что говорят эксперты?

Системы умного дома используют IP-камеры — эти устройства фактически представляют собой компактный компьютер с объективом и датчиками. Они самостоятельно передают видеопоток в облачное хранилище и управляются через веб-интерфейс. При этом такие камеры постоянно включены и доступны удаленно.

Наличие у камер сетевого адреса и вытекающая из этого возможность прямого подключения к ним — основной фактор уязвимости перед хакерами. Так, в 2016 году по США прокатилась волна взломов камер видеонаблюдения в детских комнатах. Злоумышленники подключались к устройствам и общались с ребятишками — в том числе, пугали их.

На компанию-производителя в итоге подали в суд. Но расследование установило, что во всех случаях несанкционированный доступ к камерам стал возможен из-за беспечности самих владельцев устройств. Например, одна семья использовала единый логин и пароль для всех устройств в доме и допустила его утечку в Сеть.

Еще одна пострадавшая семья подключила камеры с учетными данными по умолчанию. Между тем, в руководстве компании было указано, что «технический» пароль для доступа, который используется при первоначальной настройке устройства, нужно обязательно сменить после подключения.

Когда приватность по угрозой

Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что взлом IP-камеры обычно свидетельствует о серьезных ошибках, допущенных пользователем. Речь может идти об установке на компьютер зараженных вирусами программ, слишком простых паролях, использовании устаревших камер с небезопасными прошивками, отключении шифрования WPA2.

Если не допускать таких ошибок, домашняя камера видеонаблюдения будет хакерам не по зубам. Например, камеры Ростелеком используют закодированную связь. Для исключения риска подмены IP-адреса устройства используется дополнительная авторизация, а сам видеопоток хранится на серверах в зашифрованном виде, посмотреть его может только владелец.

Поэтому вести себя как обычно и даже заниматься сексом перед камерами видеонаблюдения можно без опасений — если убедились, что выполнены все рекомендации по правильной настройке устройства: данные для входа по умолчанию переименованы, используется надежный пароль, шифрование включено.

Кроме этого, эксперты советуют всегда обновлять прошивку камеры на последнюю версию и соблюдать цифровую «гигиену» — использовать на компьютере антивирус, не устанавливать подозрительные программы, не переходить по незнакомым ссылкам. В этом случае риск взлома домашней видеокамеры будет сведен к нулю.

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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...