Телепремьера сериала «Контейнер» состоится на Первом канале

Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли впервые покажут на Первом канале с 22 января. Ранее лента вышла в онлайн-кинотеатре и вызвала большую волну обсуждений.

По сюжету, суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке обеспеченного чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них лишь «контейнер», новая игрушка.

Главные роли в «Контейнере» исполнили Оксана Акиньшина (Саша), Филипп Янковский (Вадим), Маруся Фомина (Марина), Артем Быстров (Игорь), Маша Лобанова (Аня), Юлия Ауг (Валентина), Нино Кантария (Кира), Дмитрий Чеботарев (Виталя).

Оценки сериала «Контейнер»

По оценкам кинокритиков, сериал «Контейнер» с первых минут задает провокационный для российского общества социальный тон всему последующему повествованию.

«Контейнер» также называют завлекательной историей о бедных в услужении у богатых, «снабженной ощутимой триллерной частью со следующей по пятам угрозой».

По поводу жанра, критики высказываются неоднозначно. Создатели заявляют проект как драму. Но многие видят в сюжете элементы триллера.

От создателей «Контейнера»

По словам автора идеи сериала Алексея Ляпичева, в процессе написания сценария отношение к суррогатному материнству у авторской группы менялось несколько раз, тема вызывала бурные эмоции и обсуждения.

«В нашей стране, в отличие от многих других, суррогатное материнство не запрещено. Эта тема многогранна, сложна и интересна, о ней хочется рассказать зрителям», — цитирует Пресс-служба Первого канала Ляпичева.

Акиньшина, сыгравшая главную роль, считает, что ее героиня — сильная, но в тоже время надломленная женщина, заложница обстоятельств, которые она хочет изменить, отмотав все назад, и поэтому принимает для себя определенные решения.

Премьера первой серии «Контейнера» состоится на Первом канале 22 января в 22.35. Новые серии будут выходить по воскресеньям.