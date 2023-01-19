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Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США

Источник:
Financial Times
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Фото: © Sibnet

Американские ученые разработали виртуальный симулятор, предлагающий участнику эксперимента роль президента США, который должен принять решение в ответ на запуск 300 ядерных ракет по территории страны.

Участнику сообщается, что в сторону США запущены 300 ракет с ядерными боеголовками — по легенде, это превентивный удар России с целью уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет в стране.

При этом уточняется, что американская ПВО не может сбить многие из этих ракет, что может означать гибель 2 миллионов американцев. Участнику эксперимента дается 15 минут на принятие ответного решения.

В качестве базовых предлагают три ответа, каждый из которых подразумевает удары по России, при которых погибнут от 5 до 45 миллионов человек. Согласно условиям опыта, связаться с Москвой Вашингтону в этот момент невозможно.

После завершения эксперимента его авторы объясняют участникам, что правильного решения у этой задачи не существует. Все они потенциально могут привести к потенциальной гибели человечества.

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Наука #Наука #Оружие
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