НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Царская прививка» про вакцинацию покажут на «России»

Источник:
Sibnet.ru
391 0

Съемки сериала «Царская прививка» завершились в Санкт-Петербурге, телепремьера проекта состоится на «России», сообщила пресс-служба канала.

«Царская прививка» — история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней.

Действие сюжета будет развиваться в 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны. Императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех.

Несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во что бы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.

Сериал «Царская прививка» снял режиссер Егор Анашкин, известный по экранизации «Зулейха открывает глаза».

Роль Екатерины II в проекте исполняет Ирина Пегова. Также в сериале снялись Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников, Алексей Батанин.

Еще по теме
Якубович оскандалился после высказывания про «вонючую» Камчатку
Сериал «Лихорадка» про новую эпидемию выйдет на «России»
Новое музыкальное шоу «Конфетка» покажут на ТНТ
Победителя «Ледникового периода» выберут 14 января
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль предостерег от заявлений о праве Киева на удары по Крыму
Путин тайно окунулся в прорубь на Крещение
ВТБ запустит в Telegram «цифровой банк»
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
42
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube