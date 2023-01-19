Съемки сериала «Царская прививка» завершились в Санкт-Петербурге, телепремьера проекта состоится на «России», сообщила пресс-служба канала.

«Царская прививка» — история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней.

Действие сюжета будет развиваться в 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны. Императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех.

Несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во что бы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.

Сериал «Царская прививка» снял режиссер Егор Анашкин, известный по экранизации «Зулейха открывает глаза».

Роль Екатерины II в проекте исполняет Ирина Пегова. Также в сериале снялись Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников, Алексей Батанин.