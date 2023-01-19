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Открылся первый модульный отель на Байкале. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Первый из 19 модульный отель на Байкале, построенный при поддержке федеральной субсидии, открылся в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в телеграм-канале.

Отель «Тайга» запустился в Баргузинском районе в новогодние праздники. Скоро двери для гостей откроют уютные, новые домики в еще в двух местах Баргузинского района, а также в Заиграевском, Кабанском, Закаменском и Тункинском районах, отметил Цыденов.

Бурятия выиграла грант по линии Ростуризма по всем трем направлениям — оборудование пляжных зон, туристических маршрутов и кемпингов.

Будут обустроены более пяти пляжных зон на восточном и южном побережье Байкала, на озерах Щучье и Гусиное в Селенгинском районе. Появятся новые турмаршруты по живописным местам Бурятии и комфортабельные места размещения.

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Экономика #Туризм #Бурятия
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