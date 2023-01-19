Ученые рассчитали, где в квартире лучше прятаться от ядерного взрыва

Ученые впервые смоделировали распространение ударной волны от ядерного взрыва внутри типовых квартир или офисов. Расчет показал, в какой части лучше всего искать спасения.

Ученые из Университета Никосии проанализировали механическое воздействие ударной волны, распространяющейся от взрыва типичной межконтинентальной баллистической ракеты мощностью 750 килотонн, результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Расчеты проводились для умеренной зоны разрушений, в которой силы ударной волны достаточно для повреждения легких построек, но более устойчивые здания, в первую очередь из бетона, сохраняют свою целостность.

«Наиболее опасными местами в помещении, которых надо избегать, являются окна, коридоры и дверные проемы, людям надо держаться подальше от этих мест и немедленно прятаться. Даже в комнате, которая находится ближе к взрыву, можно спастись, если укрыться в углу со стороны стены, смотрящей на взрыв», — отметил соавтор работы Иоаннис Коккинакис.

Ученые обратили внимание на то, что время между взрывом (вспышкой света) и приходом ударной волны составляет считанные секунды, поэтому для человека критически важно успеть спрятаться в безопасном месте.