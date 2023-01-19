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Новосибирский бар запретил мужчине спеть хит «Такого, как Путин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: fraew / Attribution-NonCommercial License

Администрация новосибирского бара «Руки Вверх!» запретила клиенту во второй раз исполнять песню «Такого, как Путин».

«Нам сказали, что, песню "Такого как Путин" мы включать не будем, видите ли не поддерживают они политику нашего президента. Администрация клуба сказала, что это песня политическая, ее петь нельзя», — написал мужчина на сервисе отзывов Flamp.

Представитель бара сообщил, что запретили исполнять хит «Такого, как Путин!» только во второй раз.

«Ему не разрешили на основании того, что мы все-таки развлекательное заведение и пытаемся сделать так, чтобы все гости отдыхали и расслаблялись. Поэтому мы не включаем в караоке песни с политическим уклоном», — цитирует НГС представителя заведения.

Хиты про Путина

В тексте песни «Такого, как Путин!» образ президента строится на его противопоставлении с пьющим мужчиной, который дерется и плохо относится к своей женщине. Песня представляет женский идеал мужчины, воплощенный в президенте.

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