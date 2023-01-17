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Реанимация космонавтики: Запад оценил фильм «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»
Фильм «Вызов», созданный в реальном космосе, западные эксперты оценили как жалкую попытку реанимировать судьбу российской космонавтики. При этом сюжет и идею картины Клима Шипенко похвалили, а некоторые кадры вообще приняли с восторгом.

«Вызов» заявлен как первый фильм, снятый в космосе. Космические сцены проекта снимали на МКС-66, куда летали космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и сам режиссер Клим Шипенко.

«Российская космическая программа знавала лучшие времена. Однако то, что она уже не может сделать в реальной жизни, Россия собирается сделать в виде большого кинофильма», — высказал мнение автор исследований про космос Марк Р. Уиттингтон в американском политическом издании The Hill.

Исследователь считает, что «Вызов» не реанимирует судьбу российской космонавтики и нет никакого смысла пускать «пыль в глаза» мировому зрителю: «Проблемы, от которых страдала когда-то мощная российская космонавтика, нельзя решить с помощью блеска и гламура».

В статье также утверждается, что Москва не сумеет осуществить мечты о космической славе из-за «недостатка финансирования вкупе с сообщениями о повсеместной коррупции и некомпетентности».

Оценка «Вызова»

По сюжету фильма «Вызов», космонавт Олег Иванов на МКС теряет сознание. На помощь отправляют врача-кардиохирурга Женю. На космической станции она принимает решение — провести операцию на сердце в условиях невесомости.

Уиттингтон остался доволен трейлером фильма. «Сцены, снятые на МКС и при запуске корабля "Союз", впечатляют сногсшибательно», — написал исследователь.

Но поскольку в США идет подготовка к съемкам фильма с Томом Крузом, который тоже отправится на МКС, российскому «Вызову» западные эксперты не оставляют шансов на славу и коммерческий успех. Якобы российский кинематограф однозначно проиграет американскому.

Российская позиция

Фильм «Вызов» снят при поддержке Первого канала, Главкосмоса, Госкорпорации «Роскосмос», Yellow, Black and White и Start.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подчеркивал, что главное, ради чего создавался фильм, — вернуть в глазах молодого поколения престиж профессии космонавта.

«Мы хотим подтвердить лидерство России в космической сфере», — сказал Эрнст в интервью «Российской газете».

Фото со съемок фильма «Вызов»

Среди российских зрителей фильм пока не вошел в рейтинг самых ожидаемых и не вызвал масштабного интереса. Например, первый официальный трейлер картины на YouTube за две недели собрал всего 143 тысячи просмотров.

В комментариях пользователи Сети в основном выражают надежду, что картина получится хорошей. Восторженные отзывы от трейлера «Вызова» единичны.

Премьера фильма «Вызов» состоится в кинотеатрах 12 апреля. Позднее фильм покажет Первый канал.

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