Регионы Сибири вошли в топ самых устойчивых в стране

Шесть регионов Сибири вошли в рейтинг 35 устойчивых в стране по трем критериям, а возглавили список ЯНАО и Чукотка.

ЯНАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Москва и ХМАО, Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми вошли в первую десятку рейтинга социально-экономической устойчивости.

Исследование было подготовлено ФоРГО по данным Росстата на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения, цитируют «Известия».

Во второй десятке рейтинга оказались и сибирские регионы: Красноярский край, Иркутская, Кемеровская области. В третью десятку исследования вошли также Томская область и Хакасия. В числе замыкающих был Забайкальский край.

Все субъекты-лидеры имеют на своих территориях природные ресурсы, сказал политтехнолог Александр Твердов. НО эти регионы не смогут вытянуть экономику, которая остается зависимой от продажи газа и нефти. Эксперт заметил, что Россию сейчас пытаются вытеснять с мировых рынков, поэтому ей необходимо как можно быстрее переориентировать свою экономику.