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Экс‑посол США заявил о недоверии слухам о нездоровье Путина

Источник:
РБК
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что не считает сообщения о плохом здоровье Владимира Путина достоверными.

Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом в 2021 году никаких проблем со здоровьем у того не было заметно, сказал Салливан в интервью американским СМИ,

«Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно», — приводит РБК выдержки из интервью.

В 2022 году, по словам Салливана, у него уже не было возможности увидеть Путина вблизи. Однако все изменения во внешности президента он относит к последствиям стресса, а не к проблемам со здоровьем.

«Черт, даже мой внешний вид изменился из-за стресса в Москве. Я считаю, что он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно. У меня нет оснований полагать, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем», — отметил дипломат.

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